Samsun'da aracında uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Derecik mevkisinde durdurulan bir araçta yapılan aramasında 196 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
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