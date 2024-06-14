Samsun'da "KOBİ dijital dönüşüm destek programı semineri" düzenlendi

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile KOSGEB Samsun İl Müdürlüğü iş birliğinde, KOBİ dijital dönüşüm destek programı hakkında bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Bafra Organize Sanayi Bölgesinde (Bafra OSB) düzenlenen seminerde KOSGEB Samsun İl Müdürlüğü KOBİ uzmanı Fatih Havuz tarafından sunum yapıldı.

Havuz, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda küçük ve orta ölçekli işletmelerin iş süreçlerinin geliştirilmesi ve verimli hale getirilmesi, rekabet güçlerinin yükseltilmesi amacıyla dijital dönüşüm süreçlerine 20 milyon liraya kadar destek verildiğini anlatarak, kurul tarafından uygun bulunan makine, teçhizat, yazılım ve donanım giderlerinin destekleneceğini söyledi.