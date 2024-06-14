Havza'da 5 bin 751 öğrenci karne aldı

Samsun'un Havza ilçesinde 5 bin 751 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline başladı.

Çayırözü İlkokulu'nda eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla düzenlenen programa Kaymakam Vekili ve Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ katıldı.

Kaya, İkiz ve Ertuğ, karne töreni öncesi öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek sohbet etti.

Kaya, öğrencilere yaz tatilinde bol bol kitap okumalarını tavsiye ederek, "Hepinizin güzel bir tatil geçirmenizi diliyorum. Güzelce eğlenenin ve kitap okumayı ihmal etmeyin." dedi.

İkiz de çocuklara iyi tatiller dileyerek, "Ülke olarak sizlere ihtiyacımız var. Havza Belediyesi olarak her zaman eğitim kurumlarımızın yanındayız. Allah'ım sizleri muvaffak eylesin. Bu tatil sizlerin dinlenmesi ve eğlenmesi için güzel bir fırsat, tatilinizi doyasıya yaşayın." ifadesini kullandı.

Ertuğ ise Havza'da 5 bin 751 öğrencinin karne sevinci yaşadığını dile getirerek, "Yoğun bir ders çalışma ortamından yeni çıktınız, dinlenin ve eğlenin. Öğretmenlerinizin tavsiyelerine kulak verin, zira onlar her zaman sizlerin iyiliğini istemektedir. Hepinizin güzel bir tatil dönemi geçirmeniz dileklerimle kendinize iyi bakın." diye konuştu.