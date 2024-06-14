Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza'da 5 bin 751 öğrenci karne aldı

        Samsun'un Havza ilçesinde 5 bin 751 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 11:22 Güncelleme: 14.06.2024 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza'da 5 bin 751 öğrenci karne aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Havza ilçesinde 5 bin 751 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline başladı.

        Çayırözü İlkokulu'nda eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla düzenlenen programa Kaymakam Vekili ve Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ katıldı.

        Kaya, İkiz ve Ertuğ, karne töreni öncesi öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek sohbet etti.

        Kaya, öğrencilere yaz tatilinde bol bol kitap okumalarını tavsiye ederek, "Hepinizin güzel bir tatil geçirmenizi diliyorum. Güzelce eğlenenin ve kitap okumayı ihmal etmeyin." dedi.

        İkiz de çocuklara iyi tatiller dileyerek, "Ülke olarak sizlere ihtiyacımız var. Havza Belediyesi olarak her zaman eğitim kurumlarımızın yanındayız. Allah'ım sizleri muvaffak eylesin. Bu tatil sizlerin dinlenmesi ve eğlenmesi için güzel bir fırsat, tatilinizi doyasıya yaşayın." ifadesini kullandı.

        Ertuğ ise Havza'da 5 bin 751 öğrencinin karne sevinci yaşadığını dile getirerek, "Yoğun bir ders çalışma ortamından yeni çıktınız, dinlenin ve eğlenin. Öğretmenlerinizin tavsiyelerine kulak verin, zira onlar her zaman sizlerin iyiliğini istemektedir. Hepinizin güzel bir tatil dönemi geçirmeniz dileklerimle kendinize iyi bakın." diye konuştu.

        Daha sonra öğrencilere karneleri ve hediyeleri dağıtıldı.

        Törenin sonunda tayini çıkan ve 10 yıldır okulda görev yapan okul müdürü Özlem Akbal'a Kaya tarafından plaket verildi.

        Havza'da 643 okul öncesi, 1628 ilkokul, 1763 ortaokul, 1717 de lise olmak üzere toplam 5 bin 751 öğrenci karne aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Tekin'den mezuniyette kıyafet tartışması açıklaması
        Bakan Tekin'den mezuniyette kıyafet tartışması açıklaması
        TÜİK açıkladı: 6 Şubat depremlerinde 45 bin 784 kişi hayatını kaybetti
        TÜİK açıkladı: 6 Şubat depremlerinde 45 bin 784 kişi hayatını kaybetti
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        TSK ve ilgili kurumlardan Marmara Depremi tatbikatı!
        TSK ve ilgili kurumlardan Marmara Depremi tatbikatı!
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Bursa'da ilginç olay: Park halindeki araç kendi kendine çalışıp kaza yaptı ve yandı
        Bursa'da ilginç olay: Park halindeki araç kendi kendine çalışıp kaza yaptı ve yandı
        Kilo vermeye yardımcı 7 kahvaltı önerisi!
        Kilo vermeye yardımcı 7 kahvaltı önerisi!
        Öğrencilere büyük jest
        Öğrencilere büyük jest
        Kızını ve torununu öldürmüştü! İşte cani dedenin katliam nedeni!
        Kızını ve torununu öldürmüştü! İşte cani dedenin katliam nedeni!
        Rus lider Putin Kuzey Kore'ye gidecek mi?
        Rus lider Putin Kuzey Kore'ye gidecek mi?
        Turizmin incisine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı!
        Turizmin incisine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı!
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Literatürde benzeri yok!
        Literatürde benzeri yok!
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Gayrimenkul ilk kez cari açık verecek
        Gayrimenkul ilk kez cari açık verecek
        Tatilde seyahat koçu dönemi
        Tatilde seyahat koçu dönemi

        Benzer Haberler

        Samsun'da 55 yılda yetiştirilen 369 bin sülün farklı illerde doğaya salındı
        Samsun'da 55 yılda yetiştirilen 369 bin sülün farklı illerde doğaya salındı
        Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor
        Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor
        Samsun'da "KOBİ dijital dönüşüm destek programı semineri" düzenlendi
        Samsun'da "KOBİ dijital dönüşüm destek programı semineri" düzenlendi
        Samsun'da aracında uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı
        Samsun'da aracında uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı
        Bafra Belediye Başkanı Kılıç hayvan pazarını gezdi
        Bafra Belediye Başkanı Kılıç hayvan pazarını gezdi
        Samsun'da kamyonetin çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü
        Samsun'da kamyonetin çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü