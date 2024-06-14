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        Havza'da polisten kurban pazarında sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

        Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, sahte para ve dolandırıcılık konusunda Kurban Bayramı öncesi Canlı Hayvan Pazarı'nda bilgilendirme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 11:37 Güncelleme: 14.06.2024 - 11:39
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        Havza'da polisten kurban pazarında sahte para ve dolandırıcılık uyarısı
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        Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, sahte para ve dolandırıcılık konusunda Kurban Bayramı öncesi Canlı Hayvan Pazarı'nda bilgilendirme yaptı.

        Ekipler, esnafa hayvanlarını pazarlarken dolandırılmamaları için uyarıda bulundu. Satıcıların sahte para konusunda dikkatli olmalarını isteyen ekipler, alınacak tedbirlerin yer aldığı broşürleri dağıttı, sahte paranın nasıl anlaşılacağıyla ilgili bilgi verdi.

        Ekipler, ayrıca dolandırıcılık konusunda vatandaşlara da uyarıda bulundu.

        Havza Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Kurban Bayramı öncesinde kurban pazarlarında sahte para ile hayvan alımının önüne geçmek için önlemleri artırdıklarını, aynı zamanda vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardıklarını belirterek, "Halkımızın güven içinde bir bayram geçirmeleri için gerekli tüm tedbirler alınarak görevlendirmelerimiz yapıldı. Bayram tatili nedeniyle yollarda oluşacak yoğunluk göz önüne alınarak geçiş noktalarında ayrıca tedbirler alındı. Vatandaşlarımızın uykusuz yola çıkmamaları, emniyet kemerlerini takmaları, yol işaret ve işaretçilerine uymaları hem kendi hem de diğer vatandaşların can, mal ve trafik güvenliği açısından önemli bir husus. Lütfen kurallara uyalım, bayramlarımız acı günümüz olmasın." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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