19 Mayıs ilçesinde öğrencilere karneleri verildi

Bir eğitim öğretim yılını daha geride bıraktıklarına işaret eden Civelek, "Şimdi yaz tatili zamanı. Geleceğimiz olan öğrencilerimize bol bol dinlenmelerini, ailelerine yardım etmelerini ve bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Civelek ve Topaloğlu, öğrencilere karnelerini ve hediyeler verdi.

19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek ve Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Dereköy Şehit Hüseyin Aydın İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.