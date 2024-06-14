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        Havza'da jandarmadan çocuklara karne sürprizi

        Samsun'da Havza İlçe Jandarma Komutanlığı Havza Trafik Jandarma ekipleri tarafından öğrencilere bilgilendirme yapıldı ve karne hediyesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 14:18 Güncelleme: 14.06.2024 - 14:20
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        Havza'da jandarmadan çocuklara karne sürprizi
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        Samsun'da Havza İlçe Jandarma Komutanlığı Havza Trafik Jandarma ekipleri tarafından öğrencilere bilgilendirme yapıldı ve karne hediyesi verildi.

        Jandarma ekipleri, Aslançayırı İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerin karne sevinçlerine ortak oldu.

        Jandarma ekibi tarafından karne dağıtımı öncesi öğrencilere genel trafik kuralları ve güvenli bisiklet kullanımı hakkında bilgi verildi.

        Bilgilendirmenin ardından jandarma personeli tarafından öğrencilere iyi tatiller dilenerek karneleri dağıtıldı. Ayrıca çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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