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        Samsun'da park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi ve çocuğu yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, yaralanan eşi ile çocuğu hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 15:23 Güncelleme: 14.06.2024 - 15:23
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        Samsun'da park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi ve çocuğu yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, yaralanan eşi ile çocuğu hastaneye kaldırıldı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ömer Faruk Canbul (32) idaresindeki 55 AGJ 774 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Eğercili mevkisinde yol kenarında park halindeki 52 AEC 668 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan eşi Emine (28) ve 1,5 yaşındaki çocukları Defne Sare Canbul yaralandı.

        Ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Ömer Faruk Canbul kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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