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        Terme İlçe Milli Eğitim Müdürü Köse'den eğitim öğretim yıl sonu mesajı

        Terme İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, 2023-2024 eğitim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 15:46 Güncelleme: 14.06.2024 - 15:46
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        Terme İlçe Milli Eğitim Müdürü Köse'den eğitim öğretim yıl sonu mesajı
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        Terme İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, 2023-2024 eğitim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Köse, mesajında, öğrencilerin ülkenin geleceği ve aydınlık yarınların teminatı olduklarını vurguladı.

        Önemli olanın karne değil, umut, cesaret, inanç ve öğrencilerin kendilerine güveni olduğunu anlatan Köse, doğru hedefler seçilip planlı şekilde hayatın sürdürülmesi ve bolca kitap okunmasını tavsiye etti.

        Meslektaşlarına hitap eden Köse, "Gelecek nesilleri yetiştirme ve toplumumuza yön verme konusundaki emek ve gayretlerinizden dolayı tebrik ediyorum. Mesleğinizi icra ederken gösterdiğiniz fedakarlık birçok başarının temelini oluşturuyor. Ülkenin maddi ve manevi kalkınması ve eğitim ortamlarının niteliğinin artırılması adına her geçen gün daha iyiye ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Mesajında velilere de hitap eden Köse, öğrencilerin başarılı, sorumluluk sahibi ve mutlu yetişkinlere dönüşmelerini izleme temennisiyle velilere teşekkür etti, çocuklara ve ailelerine iyi tatiller diledi.

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