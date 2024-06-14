Terme'de 11 bin 767 öğrenci karne aldı

Evci Merkez İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine Kaymakam Metin Maytalman, Belediye Başkanı Şenol Kul, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Dede, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse de katılarak, öğrencilere karnelerini dağıttı.

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