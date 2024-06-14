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        Ankara-Samsun kara yolu Havza geçişinde trafik yoğunluğu başladı

        Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 16:00 Güncelleme: 14.06.2024 - 16:00
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        Ankara-Samsun kara yolu Havza geçişinde trafik yoğunluğu başladı
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        Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, Samsun-Ankara kara yolunda öğle saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

        Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçiş güzergahlarından Havza'da özellikle Samsun, Ordu ve Trabzon istikametinde araçlar yoğunluk oluşturdu.

        Trafik ekipleri, bölgede önlem alarak araçların geçişinde sorun yaşanmaması için çaba harcıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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