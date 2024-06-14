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        Samsun'da yanan fabrikanın duvarının çökmesi sonucu 7 itfaiyeci yaralandı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yanan fabrikanın duvarının çökmesi sonucu 7 itfaiyeci enkaz altında kalarak yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 12:52 Güncelleme: 14.06.2024 - 12:52