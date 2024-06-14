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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Kurban Bayramı mesajı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 17:11 Güncelleme: 14.06.2024 - 17:11
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Kurban Bayramı mesajı
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Karaaslan, mesajında, birlik ve beraberliğin güzelliğiyle, paylaşmanın ve dayanışmanın bereketiyle buluşulmasına vesile olan bir bayrama daha sağlık içinde kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

        Bayramların toplumsal bağları daha da güçlendirdiğini vurgulayan Karaaslan, "Bu özel günleri kardeşliğimizi pekiştirme, gönüller arasında köprüler kurma ve değerlerimizi yeniden hatırlama anlamında bir fırsat olarak görüyoruz. Ailelerimiz ve sevdiklerimizle birlikte bir bayrama daha ulaşmanın heyecanını yaşarken yeryüzündeki acılar, zulümler ve katliamlar nedeniyle de gönüllerimiz mahzundur." ifadelerini kullandı.

        Filistin başta olmak üzere zulüm altındakileri unutmadıklarına işaret eden Karaaslan, şunları kaydetti:

        "İsrail vahşeti altında hayatta kalma mücadelesi veren mazlum Gazzelilerin yanında olmaya, ulusal ve uluslararası her platformda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye olarak maddi ve manevi desteklerimizle haklarını, hukuklarını savunmaya devam ediyor, zulmün bir an önce sona ermesi için Türkiye olarak sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmeyi sürdürüyoruz. Büyüklerimizi hürmetle, küçüklerimizi sevgiyle kucaklayacağımız bu mübarek bayramı, ruhuna uygun şekilde, huzur içinde idrak edebilmeyi niyaz ediyoruz. Maneviyat yüklü bu zaman diliminin ülkemiz, İslam alemi ve gönül coğrafyamız için hayırlara vesile olmasını diliyor, kıymetli hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum."

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