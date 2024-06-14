AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Kurban Bayramı mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, birlik ve beraberliğin güzelliğiyle, paylaşmanın ve dayanışmanın bereketiyle buluşulmasına vesile olan bir bayrama daha sağlık içinde kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Bayramların toplumsal bağları daha da güçlendirdiğini vurgulayan Karaaslan, "Bu özel günleri kardeşliğimizi pekiştirme, gönüller arasında köprüler kurma ve değerlerimizi yeniden hatırlama anlamında bir fırsat olarak görüyoruz. Ailelerimiz ve sevdiklerimizle birlikte bir bayrama daha ulaşmanın heyecanını yaşarken yeryüzündeki acılar, zulümler ve katliamlar nedeniyle de gönüllerimiz mahzundur." ifadelerini kullandı.