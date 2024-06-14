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        Samsun Kültür Yolu Festivali'nde sinemanın usta ismi Türkan Şoray sevenleriyle buluştu

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı Samsun'da, sinemanın usta ismi Türkan Şoray, sevenleriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 19:59 Güncelleme: 14.06.2024 - 19:59
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        Samsun Kültür Yolu Festivali'nde sinemanın usta ismi Türkan Şoray sevenleriyle buluştu
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı Samsun'da, sinemanın usta ismi Türkan Şoray, sevenleriyle buluştu.

        Samsun Müzesi'nde gerçekleşen söyleşide Türkan Şoray, hayatından kesitler anlattı.

        Söyleşiye katılan Samsunlular tarafından sevgi gösterisiyle karşılanan Türkan Şoray, sanat kariyeri başta olmak üzere yaşamından alıntılar yaparak özellikle gençlere tavsiyelerde bulundu.

        Ünla sanatçı Şoray, Atatürk'ün şehri Samsun'a gelmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi.

        Samsunlularla buluştuğu için heyecanlı olduğunu dile getiren Şoray, "Kültür Yolu Festivali'nin bu etkinliği gerçekten çok önemli. Hem bizleri insanlarla buluşturuyor, o şehrin halkıyla buluşturuyor. Bizler için çok güzel. Ben yıllardır ayrı kaldığım o seyircimle kaynaşıyorum, o mutluluğu yaşıyorum. Onun için de şu anda heyecan içindeyim. Çok teşekkür ederim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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