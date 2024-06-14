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        Samsun'da bayram denetimleri sürüyor

        Samsun'da zabıta ekipleri Kurban Bayramı nedeniyle market, manav ve alışveriş merkezlerinde denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 20:26 Güncelleme: 14.06.2024 - 20:26
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        Samsun'da bayram denetimleri sürüyor
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        Samsun'da zabıta ekipleri Kurban Bayramı nedeniyle market, manav ve alışveriş merkezlerinde denetim yaptı.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, bayram öncesi yoğunlaşan alışveriş ve tatil hareketliliği nedeniyle şehir genelinde denetimlerini sıklaştırdı.

        Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimler kapsamında çeşitli önlemler alındı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmeleri için ekiplerin gece gündüz demeden çalıştığını belirtti.

        Bayram öncesi alışverişlerde mağduriyet yaşanmaması için denetimleri sıklaştırdıklarını belirten Doğan, "Amacımız bayram öncesi ve bayram süresince şehrimizde huzur ve güvenin sağlanmasıdır. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin bayramlarını en içten dileklerimle kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini temenni ederim. Unutmayalım ki, huzur ve güvenliğimiz her şeyin üzerindedir." ifadelerini kullandı.

        - Canik Belediyesi ekiplerinin bayram denetimi

        Canik Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı’na yönelik denetimlerini sürdürdü.

        Belediye zabıta ekipleri, kasaplar başta olmak üzere bayramlık şeker satışı yapan işletmeleri, pastaneleri ve marketleri denetledi.

        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşların sağlıklı ve sorunsuz bir bayram süreci geçirmeleri için denetim ve kontrollere devam ettiklerini vurgulayarak, "İlçede bayramlık şeker satışı yapan işletmelere, pastanelere, marketlere ve kasaplara yönelik denetimleri aralıksız sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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