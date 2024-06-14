Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 23:11 Güncelleme: 14.06.2024 - 23:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Muammer Keskin (32) yönetimindeki plakasız motosiklet, Samsun-Sinop kara yolu Çetinkaya Mahallesi'nde Gökhan Egemen K'nin kullandığı 55 JA 359 plakalı otomobile arkadan çarparak devrildi.

        Bu sırada arkadan gelen Ahmet K. idaresindeki 55 HC 818 plakalı otomobil, Keskin'e çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta heyecan devam ediyor
        Maçta heyecan devam ediyor
        Görkemli açılış!
        Görkemli açılış!
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Husumetlilerini vurup kaçtı
        Husumetlilerini vurup kaçtı
        Acılı aile Habertürk'e konuştu
        Acılı aile Habertürk'e konuştu
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Aralarında kürtaj anlaşmazlığı çıktı
        Aralarında kürtaj anlaşmazlığı çıktı
        Yangın uçağı göle sert iniş yaptı!
        Yangın uçağı göle sert iniş yaptı!
        İsrail saldırılarında kaç çocuk öldü?
        İsrail saldırılarında kaç çocuk öldü?
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Otoyol, otogar, havalimanları ve sınır kapılarında bayram yoğunluğu
        Otoyol, otogar, havalimanları ve sınır kapılarında bayram yoğunluğu
        14 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        14 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?

        Benzer Haberler

        Samsun'da 155 bin ilmekle Atatürk'ün kilim portresi oluşturuldu
        Samsun'da 155 bin ilmekle Atatürk'ün kilim portresi oluşturuldu
        Samsun'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Samsun'da sağanak ve dolu etkili oldu
        19 Mayıs ilçesinde Şehit Çarkcı'nın ismi köprüye verildi
        19 Mayıs ilçesinde Şehit Çarkcı'nın ismi köprüye verildi
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun-Ordu kara yolunda bayram yoğunluğu
        Samsun-Ordu kara yolunda bayram yoğunluğu
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Samsun'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Samsun'da konuştu: