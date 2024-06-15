Bafra'da arife gününde şehitler dua ile anıldı

Programa AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Kaymakam Vekili Yakakent Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile şehit ve gazi aileleri katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.