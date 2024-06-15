Tekkeköy'de Kurban Bayramı Arife Pazarı kuruldu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, Kurban Bayramı öncesinde geleneksel Arife Pazarı kuruldu.

Vatandaşlar, giyeceklerden yiyeceklere, bayram çikolatasından diğer ihtiyaçlara kadar birçok ürünü pazarda bulma imkanına sahip oluyor.

Çarşamba'dan gelerek pazarda tezgah açan Zekai Doğan, her arife günü Tekkeköy'de ayrı bir bayram heyecanı yaşandığını belirterek, "Buraya pazar kuruluyor, vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılıyor, birbiriyle kaynaşıyor ve alışveriş yapıyorlar. Biz de buraya ufak da olsa bir katkıda bulunuyoruz. Hem bütçemize hem de vatandaşa hizmet ediyor, işimizi yapıp rızkımızı kazanmaya çalışıyoruz." dedi.