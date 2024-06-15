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        Vezirköprü Belediyesi pazar yerlerinde mobil tuvalet hizmeti verecek

        Vezirköprü Belediyesince alınan araçla pazar yerlerinde mobil tuvalet hizmeti verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 15:15 Güncelleme: 15.06.2024 - 15:17
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        Vezirköprü Belediyesi pazar yerlerinde mobil tuvalet hizmeti verecek
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        Vezirköprü Belediyesince alınan araçla pazar yerlerinde mobil tuvalet hizmeti verilecek.

        Vezirköprü'nün semt pazarlarında tuvalet bulunmaması nedeniyle pazarcı esnafı ve pazara alışveriş yapmak için gelen vatandaşlar sıkıntı yaşaması üzerine Belediye tarafından çalışma başlatıldı.

        Vatandaşların sorununu gidermek amacıyla Vezirköprü Belediyesi, ilçe merkezinde her gün farklı semte kurulan pazarlarda mobil tuvaleti hizmeti verecek.

        Belediye Başkanı Murat Gül, Vezirköprü Belediyesine kazandırdıkları son derece hijyenik mobil tuvaletlerin her türlü konfora sahip olduğunu belirterek, "Mobil tuvalet aracında bay ve bayan tuvaleti, bebek bakım odası bulunuyor. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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