Samsun'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kazaya karışan 2 sürücüye adli kontrol

İlçede dün, Keskin (32) yönetimindeki motosiklet, Gökhan Egemen K'nin kullandığı otomobile arkadan çarparak devrilmiş, bu sırada arkadan gelen Ahmet K. idaresindeki kamyon da Keskin'e çarpmıştı. Keskin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Samsun-Sinop kara yolunda motosiklet sürücüsü Muammer Keskin'in (32) yaşamını yitirdiği kazayla ilgili gözaltına alınan kamyon sürücüsü Ahmet K. ile otomobil sürücüsü Gökhan E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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