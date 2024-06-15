Samsun'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kazaya karışan 2 sürücüye adli kontrol
Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 araç sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 araç sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun-Sinop kara yolunda motosiklet sürücüsü Muammer Keskin'in (32) yaşamını yitirdiği kazayla ilgili gözaltına alınan kamyon sürücüsü Ahmet K. ile otomobil sürücüsü Gökhan E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Ahmet K. ve Gökhan E, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlçede dün, Keskin (32) yönetimindeki motosiklet, Gökhan Egemen K'nin kullandığı otomobile arkadan çarparak devrilmiş, bu sırada arkadan gelen Ahmet K. idaresindeki kamyon da Keskin'e çarpmıştı. Keskin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
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