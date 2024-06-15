Bafra 75. Yıl Huzurevine bayram ziyareti
Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan 75. Yıl Huzurevi sakinleri, Kurban Bayramı arifesinde ziyaretle sevindirildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan 75. Yıl Huzurevi sakinleri, Kurban Bayramı arifesinde ziyaretle sevindirildi.
AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Kaymakam Vekili ve Yakakent Kaymakamı Abdüssamed Kılıç ile Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 75. Yıl Huzurevi'ni ziyaret etti.
Huzurevi sakinleriyle sohbet eden ziyaretçiler, Kurban Bayramı'nı kutladı.
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