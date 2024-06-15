Bafra 75. Yıl Huzurevine bayram ziyareti

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Kaymakam Vekili ve Yakakent Kaymakamı Abdüssamed Kılıç ile Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 75. Yıl Huzurevi'ni ziyaret etti.

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