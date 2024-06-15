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        Samsun-Trabzon kara yolunda bayram yoğunluğu yaşanıyor

        Samsun-Trabzon kara yolunda Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 16:40 Güncelleme: 15.06.2024 - 16:40
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        Samsun-Trabzon kara yolunda bayram yoğunluğu yaşanıyor
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        Samsun-Trabzon kara yolunda Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk oluştu.

        Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, Samsun-Trabzon kara yolunun Trabzon yönünde yoğunluğa neden oldu.

        Samsun'un Doğu Karadeniz bölgesine bağlayan kara yolunun Canik ve Tekkeköy ilçeleri arasında oluşan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

        Karadan ve havadan denetim yapan trafik ekipleri de sürücülere kurallara uymaları konusunda uyarıda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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