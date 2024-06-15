Samsun-Trabzon kara yolunda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Karadan ve havadan denetim yapan trafik ekipleri de sürücülere kurallara uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, Samsun-Trabzon kara yolunun Trabzon yönünde yoğunluğa neden oldu.

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