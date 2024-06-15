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        Samsun-Ordu kara yolunda yoğunluk oluştu

        Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Samsun-Ordu kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 17:18 Güncelleme: 15.06.2024 - 17:18
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        Samsun-Ordu kara yolunda yoğunluk oluştu
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        Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Samsun-Ordu kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.

        Bayram tatili için yola çıkanlar, kara yollarında yoğunluğa neden oluyor.

        Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisinde kara yolunun Ordu yönende trafik yoğunluğu bulunuyor.

        Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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