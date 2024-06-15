Samsun-Ordu kara yolunda yoğunluk oluştu
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Samsun-Ordu kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Samsun-Ordu kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.
Bayram tatili için yola çıkanlar, kara yollarında yoğunluğa neden oluyor.
Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisinde kara yolunun Ordu yönende trafik yoğunluğu bulunuyor.
Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.
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