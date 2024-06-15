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        Havza'da bayramlaşma programı düzenlendi

        Havza'da Kaymakamlık tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 18:56 Güncelleme: 15.06.2024 - 18:56
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        Havza'da bayramlaşma programı düzenlendi
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        Havza'da Kaymakamlık tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Kaymakamlıkta gerçekleştirilen bayramlaşmada Havza Kaymakam Vekili ve Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, tüm katılımcıların bayramını kutlayarak, "Bayramlar birlik ve beraberliğimizin pekiştiği özel günlerimizdir. Bölgemizde bayram nedeniyle yoğunluk yaşanmakta. Tüm kurum ve kuruluşlarımız talepleri karşılayacak gerekli tedbirleri aldı. Tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlarım." dedi.

        Belediye Başkanı Murat İkiz ise katılımcıların ve tüm Havzalıların bayramını kutlayarak, "Havza Belediyesi olarak halkımızın rahat bir bayram geçirmesi için gerekli tedbirler alındı. Tüm İslam aleminin bayramını kutlarım." diye konuştu.

        Kaya, İkiz ve beraberindekiler, daha sonra ilçe mezarlığını ziyarete etti. Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Cemil Alıcı tarafından şehitler için dua edildi.

        Kaya başkanlığındaki heyet, ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ile Havza Devlet Hastanesini ziyaret ederek nöbetçi personel, hasta ve engellilerle bayramlaştı.

        Kaya, İkiz ve beraberindekiler, şehit polis Recep Şahin’in ailesine de ziyarette bulundu.

        Programlara İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, İlçe Sağlık Müdürü Hakan Kursal, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin de katıldı.

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