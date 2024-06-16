Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        19 Mayıs ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma yapıldı

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Merkez Cami'de kılınan Kurban Bayramı namazı sonrasında bayramlaşma merasimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 12:23 Güncelleme: 16.06.2024 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        19 Mayıs ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Merkez Cami'de kılınan Kurban Bayramı namazı sonrasında bayramlaşma merasimi gerçekleştirildi.

        İlçede vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kıldıktan birbirleriyle bayramlaştı.

        Merkez Cami'de de namazın ardından bayramlaşma programı düzenlendi.

        Bayramlaşmaya 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Otoyollara çelik koruma
        Otoyollara çelik koruma
        Bile bile kural ihlali! Yasak pankartının yanında kestiler
        Bile bile kural ihlali! Yasak pankartının yanında kestiler
        Bayramın ilk gününde uzun araç kuyrukları!
        Bayramın ilk gününde uzun araç kuyrukları!
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        15 yaşındaki kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü!
        15 yaşındaki kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü!
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Kurban Bayramı için 8 beslenme tüyosu!
        Kurban Bayramı için 8 beslenme tüyosu!
        Mescid-i Aksa'da bayram namazına kısıtlama
        Mescid-i Aksa'da bayram namazına kısıtlama
        Bayramda çocukla seyahat için ipuçları
        Bayramda çocukla seyahat için ipuçları
        ABD'de su parkında silahlı saldırı
        ABD'de su parkında silahlı saldırı
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        Mourinho onu istiyor!
        Mourinho onu istiyor!
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        Real Madrid iddiası
        Real Madrid iddiası
        Hakan Çalhanoğlu: EURO 2008 ruhu var
        Hakan Çalhanoğlu: EURO 2008 ruhu var
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler

        Benzer Haberler

        Tekkeköy'de Kurban Bayramı temizliği yapıldı
        Tekkeköy'de Kurban Bayramı temizliği yapıldı
        Yaralanan acemi kasap: İnekte bir şey yok ama bizim atardamar kesildi
        Yaralanan acemi kasap: İnekte bir şey yok ama bizim atardamar kesildi
        Ankara-Samsun kara yolu Havza geçişinde trafik yoğunluğu devam ediyor
        Ankara-Samsun kara yolu Havza geçişinde trafik yoğunluğu devam ediyor
        Havza'da bayramlaşma programı düzenlendi
        Havza'da bayramlaşma programı düzenlendi
        Samsun-Ordu kara yolunda yoğunluk oluştu
        Samsun-Ordu kara yolunda yoğunluk oluştu
        Samsun-Trabzon kara yolunda bayram yoğunluğu yaşanıyor
        Samsun-Trabzon kara yolunda bayram yoğunluğu yaşanıyor