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        Samsun, Tokat, Çankırı ve Çorum'da kurban keserken yaralananlar hastaneye başvurdu

        Samsun, Tokat ve Çorum'da kurban keserken yaralananlar, başvurdukları hastanede tedavi edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 16:10 Güncelleme: 16.06.2024 - 16:10
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        Samsun, Tokat, Çankırı ve Çorum'da kurban keserken yaralananlar hastaneye başvurdu
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        Samsun, Tokat ve Çorum'da kurban keserken yaralananlar, başvurdukları hastanede tedavi edildi.

        Samsun'da bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışırken hayvanların darbesi ve kesici aletlerle yaralanan 63 kişi, kentteki hastanelere başvurdu.

        Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilen 82 yaşındaki Durmuş Gürbüz, gazetecilere, kurbanı kesmek için tuttuğu ipin elini yaraladığını söyledi.

        Parmak uçlarında kırık olduğunu aktaran Gürbüz, "1982'den bu yana kurban kesiyorum, ilk kazam ve son olacak inşallah." dedi.

        Tuğrul Saka ise elindeki atardamarda kesik oluştuğunu belirterek, "İneği yatırdık, inekte hiçbir şey yok ama bizim atardamar kesildi. Amcam sürttü, bıçağı elime geldi. Kurban ben oldum, kurbanda hiçbir şey yok." diye konuştu.

        - Tokat

        Tokat'ta kurban kesimi sırasında bazıları kesici alet, bazıları da hayvanların darbeleriyle yaralananlar, hastaneye başvurdu.

        Yaralananlar, yakınlarının yardımı ya da ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Tokat'ta kurban kesimi sırasında hastanelerin acil servislerine 85 kişinin başvurduğu öğrenildi.

        - Çorum

        Çorum'da kurban keserken yaralananlar, hastanede tedavi edildi.

        Kentte vatandaşlar, Kurban Bayramı dolayısıyla bayram namazını kıldıktan sonra kurbanlarını kesmeye başladı.

        Çorum Belediyesince belirlenen ya da özel alanlarında kurban kesen vatandaşlardan bazıları kesim sırasında kendisini de yaraladı.

        Kent merkezinde bıçak kesiği ya da kurbanlığın tepmesi gibi nedenlerle yaralanan 2'si ağır 35 kişi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

        Sungurlu ilçesinde ise kurban kesimi sırasında yaralanan 24 kişi Sungurlu Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

        Durumu ağır olan 2 yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        - Çankırı

        Çankırı'da kurban kesimi sırasında yaralanan 91 kişi hastaneye başvurdu.

        Kentte Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar kurban ibadetini yerine getirdi.

        91 vatandaş, kurban kesimi sırasında bıçakla ya da hayvanın darbeleriyle yaralandı.

        Bazı yaralılar kendi imkanlarıyla Çankırı Devlet Hastanesi acil servisine başvururken, bazı vatandaşlar da ambulansla hastaneye getirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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