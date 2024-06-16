19 Mayıs'ta Kaymakam Civelek ve Belediye Başkanı Topaloğlu'ndan bayram ziyaretleri

19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek ve Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretler gerçekleştirdi.

Civelek ve Topaloğlu, 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, görevlilerin bayramını kutladı.

Ardından şehit yakınları ve gazileri evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutlayan Civelek ve Topaloğlu, 19 Mayıs Devlet Hastanesinde görevli sağlık personeli ile hastalarla da bayramlaştı.