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        19 Mayıs'ta Kaymakam Civelek ve Belediye Başkanı Topaloğlu'ndan bayram ziyaretleri

        19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek ve Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 19:15 Güncelleme: 16.06.2024 - 19:17
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        19 Mayıs'ta Kaymakam Civelek ve Belediye Başkanı Topaloğlu'ndan bayram ziyaretleri
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        19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek ve Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretler gerçekleştirdi.

        Civelek ve Topaloğlu, 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, görevlilerin bayramını kutladı.

        Ardından şehit yakınları ve gazileri evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutlayan Civelek ve Topaloğlu, 19 Mayıs Devlet Hastanesinde görevli sağlık personeli ile hastalarla da bayramlaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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