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        Samsun'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 19:37 Güncelleme: 16.06.2024 - 19:37
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        Samsun'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Can Kurt (36) idaresindeki 28 ACU 653 plakalı otomobil, Ordu-Samsun kara yolu Dikbıyık mevkisinde arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde olan Atilla Atasoy (42) yönetimindeki 34 HCZ 620 plakalı otomobil ile Fatih Çolak'ın kullandığı 55 DK 083 plakalı yol yardım aracına çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Can Kurt ile yanında bulunan Aysel Kurt (35), Taha Baran Kurt (10), Elif Buse Kurt (6) ve diğer sürücü Atilla Atasoy yaralandı.

        Ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Atasoy, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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