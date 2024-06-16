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        Samsun Kültür Yolu Festivali sona erdi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun'da festival sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 23:30 Güncelleme: 16.06.2024 - 23:30
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        Samsun Kültür Yolu Festivali sona erdi
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun'da festival sona erdi.

        Bakanlıkça düzenlenen festival kapsamında 8-16 Haziran tarihlerinde kentin farklı noktalarında kültür ve sanat etkinlikleri, konserler ve sergiler gerçekleştirildi.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 8 Haziran'da ilk ilmeği attığı 155 bin ilmekli Atatürk kilim portresi ile ilk taşı yerleştirdiği 55 bin parçalı Atatürk mozaik çalışmasıyla başlayan Samsun Kültür Yolu Festivali'nde, "Eskizden Piksele Dijital Sanat Sergisi" ve Besmele-i Şerif Hat Sergisi gibi çok sayıda sergi sanatseverle buluştu.

        Samsun Devlet Opera ve Balesinin, "Şahmeran" operasının dünya prömiyerini yaptığı festivalde, Muhteşem Süleyman Operası ve "Yüzyıllık Destan: Savaş" oyunu gibi temsiller de beğeniye sunuldu.

        UNESCO akreditasyonlu Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneğinden zanaatkarlar, festival boyunca hem ortaya koydukları ürünlerini sergiledi hem de atölye etkinlikleriyle mesleklerinin püf noktalarını katılımcılara gösterdi.

        Karadeniz Turistik işletmeciler Derneği Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Murat Toktaş, AA muhabirine, 600'ü aşkın etkinlikle kentte güzel bir festival gerçekleştirildiğini söyledi.

        Çevre illerden festivale çok sayıda katılımcı geldiğini belirten Toktaş, "Şehrin imajına güzel katkı sağladı. Hep beraber bu organizasyona daha fazla sahip çıkmalıyız. Otelciler olarak memnun kaldık, ilerleyen senelerde daha büyük hareketlilik olacağının da sinyalini aldık." dedi.

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