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        Maçta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan teknik direktör, yaşam mücadelesini kaybetti

        Samsun'un Yakakent ilçesinde oynanan maçta aniden rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılan teknik direktör, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 10:36 Güncelleme: 17.06.2024 - 10:36
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        Maçta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan teknik direktör, yaşam mücadelesini kaybetti
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde oynanan maçta aniden rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılan teknik direktör, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Samsun 1'inci Amatör Ligi A Grubu'nda oynanan maç sırasında fenalaşan Yakakent Denizspor teknik direktörü Turgay Kullukçu (59), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 7 gün süren tedaviye rağmen dün yaşamını yitirdi.

        Samsun'da 9 Haziran'da Yakakent Denizspor ile Samsun Vefaspor arasındaki maçta rahatsızlanan Kullukçu, sağlık ekibince götürüldüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi altına alınmıştı.

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