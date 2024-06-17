Maçta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan teknik direktör, yaşam mücadelesini kaybetti

Samsun'da 9 Haziran'da Yakakent Denizspor ile Samsun Vefaspor arasındaki maçta rahatsızlanan Kullukçu, sağlık ekibince götürüldüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi altına alınmıştı.

Samsun 1'inci Amatör Ligi A Grubu'nda oynanan maç sırasında fenalaşan Yakakent Denizspor teknik direktörü Turgay Kullukçu (59), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 7 gün süren tedaviye rağmen dün yaşamını yitirdi.

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