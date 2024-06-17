Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Çarşamba ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi

        Çarşamba ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 12:31 Güncelleme: 17.06.2024 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çarşamba ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çarşamba ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Çarşamba Göl Restoran'da düzenlenen programda, bayramı birlik, beraberlik ve huzur içinde idrak ettiklerini dile getirerek, "Bugünlere bizleri ulaştırdığı için Allah'a şükürler olsun. Bundan sonra Çarşamba'mızda güzel çalışmalar gerçekleştireceğiz. Yaz sezonu geldi, çalışmalarımızı planladık. Daha güçlü, daha hızlı şekilde 143 mahallemize hizmet edeceğiz. Çarşambalı hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum." dedi.

        Bayramlaşma programına Çarşamba Kaymakam Vekili ve Terme Kaymakamı Metin Maytalman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Kemal Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek ile siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Sedef'in katilinin kaçış oyunu ortaya çıktı!
        Sedef'in katilinin kaçış oyunu ortaya çıktı!
        Bayram göçü sürüyor! Orada yoğunluk oluştu!
        Bayram göçü sürüyor! Orada yoğunluk oluştu!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        2 kişiyi böyle öldürdü! Kuyumcuda dehşet kamerada!
        2 kişiyi böyle öldürdü! Kuyumcuda dehşet kamerada!
        Bayramın ilk günü 16 bin kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
        Bayramın ilk günü 16 bin kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Polis memuru ailesini katletti!
        Polis memuru ailesini katletti!
        Anneliğin karanlık yüzü
        Anneliğin karanlık yüzü
        Mourinho'nun prensleri!
        Mourinho'nun prensleri!
        Hac sırasında sıcak hava can aldı
        Hac sırasında sıcak hava can aldı
        Ameliyatın izlerini silme adına
        Ameliyatın izlerini silme adına
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        Öncelik sağ bekte
        Öncelik sağ bekte
        125'inci yaş kutlamasında Türkiye mesajı!
        125'inci yaş kutlamasında Türkiye mesajı!
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        7 gün 24 saat trende yaşıyor
        7 gün 24 saat trende yaşıyor
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"

        Benzer Haberler

        19 Mayıs ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi
        19 Mayıs ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi
        Maçta kalp krizi geçiren teknik direktör kurtarılamadı
        Maçta kalp krizi geçiren teknik direktör kurtarılamadı
        Maçta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan teknik direktör, yaşam mücadeles...
        Maçta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan teknik direktör, yaşam mücadeles...
        Samsun Kültür Yolu Festivali sona erdi
        Samsun Kültür Yolu Festivali sona erdi
        Samsun'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Samsun'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Arıza yapan otomobili için yol yardım aracı beklerken otomobil çarptı: 1 öl...
        Arıza yapan otomobili için yol yardım aracı beklerken otomobil çarptı: 1 öl...