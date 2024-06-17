Bafra'da bayramlaşma programı düzenlendi

Samsun’un Bafra ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Bafra Belediyesi Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Kaymakam Vekili Yakakent Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kılıç, burada yaptığı konuşmada, samimiyetin, Allah'a yakınlaşmanın simgesi olan bir Kurban Bayramı'nı daha kutladıklarını belirterek, herkesin sevdikleriyle güzel bir bayram geçirmesini diledi.