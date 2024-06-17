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        Havza'da kasap ve şarküterilerde kıyma mesaisi devam ediyor

        Havza ilçesinde kasap ve şarküterilerde Kurban Bayramı'nın ilk günü başlayan kıyma mesaisi sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 15:00 Güncelleme: 17.06.2024 - 15:00
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        Havza'da kasap ve şarküterilerde kıyma mesaisi devam ediyor
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        Havza ilçesinde kasap ve şarküterilerde Kurban Bayramı'nın ilk günü başlayan kıyma mesaisi sürüyor.

        Kurban Bayramı'nın ilk gününde yaşanan kurban kesim telaşının ardından işlerini bitirenler, kurban etinin bir bölümünü kıyma çektirmek için kasapların yolunu tuttu.

        İlk gün başlayan kıyma mesaisi bayramın ikinci gününde de devam etti.

        Kıymanın kilogramını 5 ila 10 liradan çekildiği kasap ve şarküterilerde yoğunluk yaşandı.

        Şarküteri dükkanı işleten İbrahim Çil, her yıl olduğu gibi bu sene de kasapların kıyma çektirmek isteyen vatandaşlarla dolduğunu belirterek, "Vatandaşların kıyma çektirmek için getirdiği et poşetleri sırada bekliyor. Kıyma çekilecek etin en az 24 saat dinlenmesi gerekiyor. O zaman kıyma daha güzel oluyor." dedi.

        Bayram süresinde yaklaşık 6-7 ton kıyma çektiklerini anlatan Çin, "Bu sene havalar çok sıcak gidiyor, o yüzden ilk günden kıyma çekmeye başladık." ifadesini kullandı.

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