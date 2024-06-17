Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Havza'da bayramlaşma programına katıldı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Havza ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti İlçe Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 23:51 Güncelleme: 17.06.2024 - 23:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Havza'da bayramlaşma programına katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Havza ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti İlçe Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

        Karaaslan, ilçede esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Samsun'daki bayramlaşma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle katıldığını belirterek, "Samsun'un ne kadar önemli, ne kadar örnek bir şehir olduğunu, bu şehirde birlik ve beraberliğin vücut bulduğu sürece her zaman en büyük desteği ileteceğini Cumhurbaşkanı'mızın ağzından duymak bizim için güzeldi." ifadesini kullandı.

        Dünyada haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik yaşandığını dile getiren Karaaslan, "İsrail'in vahşeti, zulmü, soykırımı, adını ne koyarsanız koyun, eksik kalıyor. Hangi en ağır kelimeyi söylesem tarif etmek için eksik kalacağını biliyorum. Çünkü yaşanan büyük bir acı var." dedi.

        AK Parti çatısı altında siyaset yapan herkesin mesuliyetinin sadece bulunduğu yer ile ilgili olmadığına işaret eden Karaaslan, şöyle devam etti:

        "Havza teşkilatımız sadece Havza'dan sorumlu olamaz. Bu kadar güç birliği sadece Havza için değil, Samsun için, yeri geldi deprem bölgesi için, yeri geldi sel bastı Sinop için, yeri geldi başka bir yerde yaşanan bir acı için ya da bir güzellik için birleşmeyi bilmelidir. Biz siyaseti sadece memleketimiz için yapmıyoruz, gönül coğrafyamız için yapıyoruz. Çünkü tarih boyunca böyle oldu."

        Havza'nın çok güzel yatırımlar almış bir ilçe olduğunu anlatan Karaaslan, "Bu şehir için, bu ilçe için kurduğumuz hayallerimiz var. Bunları gerçekleştireceğiz. Samsun'da çok güzel gelişmeler oluyor. Hayata, her geçen gün önemli, büyük işler geçiyor. İnşallah 17 ilçemizin hepsinde, Samsun'umuzun dört yanında kollarımızı sıvayıp gayretle seçimsiz olarak gördüğümüz yıllar içinde çalışacağız. Siyaset aslında birbirimizi anlamak, dinlemek, hemhal olmak demek. Dolayısıyla bizlere de bayramı bu şekilde idrak etmek düşüyor." diye konuştu.

        Programa Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, Havza İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser ile partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte Mourinho'nun United'dan istediği isim!
        İşte Mourinho'nun United'dan istediği isim!
        Metrobüs durağında 25 kaçak göçmen yakalandı
        Metrobüs durağında 25 kaçak göçmen yakalandı
        Montella'dan sakatlıklar için açıklama!
        Montella'dan sakatlıklar için açıklama!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Binlerce İsrailli sokağa döküldü
        Binlerce İsrailli sokağa döküldü
        Beren daha fazla dayanamadı
        Beren daha fazla dayanamadı
        Belçika'ya Slovakya şoku!
        Belçika'ya Slovakya şoku!
        Gaziantep'te tepki toplayan tablo
        Gaziantep'te tepki toplayan tablo
        Dubois gelişmesi!
        Dubois gelişmesi!
        Anneliğin karanlık yüzü
        Anneliğin karanlık yüzü
        AB'yi gelecek 5 yıl yönetecek isimler belirleniyor
        AB'yi gelecek 5 yıl yönetecek isimler belirleniyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ateşkese zorlanmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ateşkese zorlanmalı
        Hacer'in 30 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı!
        Hacer'in 30 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı!
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Sedef'in katili suç makinesi çıktı!
        Sedef'in katili suç makinesi çıktı!
        Uyanık kalmak için etkili 7 yol!
        Uyanık kalmak için etkili 7 yol!
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Binlerce yıllık kayalar ne anlatıyor?
        Binlerce yıllık kayalar ne anlatıyor?
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?

        Benzer Haberler

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
        Samsun polisi uyuşturucuyla mücadelede bilinçlendirme çalışmalarına devam e...
        Samsun polisi uyuşturucuyla mücadelede bilinçlendirme çalışmalarına devam e...
        Havza'da kasap ve şarküterilerde kıyma mesaisi devam ediyor
        Havza'da kasap ve şarküterilerde kıyma mesaisi devam ediyor
        Bafra'da bayramlaşma programı düzenlendi
        Bafra'da bayramlaşma programı düzenlendi
        Havza Belediyesince bayramlaşma programı düzenlendi
        Havza Belediyesince bayramlaşma programı düzenlendi
        Çarşamba ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi
        Çarşamba ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi