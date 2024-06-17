Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan zanlıların yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 10 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.