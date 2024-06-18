Tekkeköy'de bayramlaşma töreni düzenlendi

Vatandaşarın bayramını kutlayan Candal, "Rabb'im hep birlikte sağlıklı ve huzur dolu nice bayramlara kavuşmamızı nasip etsin. Bayramımız mübarek olsun." ifadesini kullandı.

Tekkeköy Belediyesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

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