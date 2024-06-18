Samsun'da konfetiye gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Samsun'da çantasında konfetiye gizlenmiş sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da çantasında konfetiye gizlenmiş sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, şüphe üzerine durdurulan bir kişinin çantasında yapılan aramada, konfetinin içine saklanmış sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Zanlı gözaltına alındı.
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