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        Samsun'da konfetiye gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Samsun'da çantasında konfetiye gizlenmiş sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 13:01 Güncelleme: 18.06.2024 - 13:01
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        Samsun'da konfetiye gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Samsun'da çantasında konfetiye gizlenmiş sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, şüphe üzerine durdurulan bir kişinin çantasında yapılan aramada, konfetinin içine saklanmış sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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