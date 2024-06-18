Samsun'da 21 kök kenevir bitkisi ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada 21 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
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