Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza'da Bayraktepe Bahar Şenliği düzenlendi

        Samsun'un Havza ilçesinde Ortaklar Mahallesi Tanışma, Yardımlaşma ve Dayanışma Grubu tarafından Bayraktepe Bahar Şenliği'nin ilki gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 18:02 Güncelleme: 18.06.2024 - 18:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza'da Bayraktepe Bahar Şenliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Havza ilçesinde Ortaklar Mahallesi Tanışma, Yardımlaşma ve Dayanışma Grubu tarafından Bayraktepe Bahar Şenliği'nin ilki gerçekleştirildi.

        Ortak Mahallesi Bayraktepe mevkisinde düzenlenen şenlik, grup başkanı Ömer Tural, mahalle muhtarı Hasan Sözen ve mahalle sakinlerinin katılımıyla mehter takımı eşliğinde gerçekleştirilen Barış Yürüyüşü ile başladı.

        Son olarak konuşan Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Kur'an okunmasının ardından yaptığı konuşmada, bu bayram Havza’da büyük yoğunluk yaşandığını belirterek, "Birçok hemşehrimiz sılayırahim yaptı. Güzel bir bayram geçiriyoruz. Bayramı bayram gibi yaşanan tüm Ortaklar halkımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

        Tural da mahallenin tarihçesi hakkında bilgi vererek, "Bu yola çıkarken birkaç kişi ile başladık. Geldiğimiz noktada bakıyorum ki Ortaklar olarak biz büyük bir aileyiz. Amacımız geleneklerimiz yaşatmak, geçmişte olduğu gibi birlikte bayramlaşmak." dedi.

        Eski milletvekili Kemal Zeybek ise şenliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Daha sonra İkiz ve Tural tarafından sponsorlara şenliğe katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

        Şenlikte Samsunlu Fehmi ve Adil Kalaycı konserleri, ağalık yarışı, çuval, yoğurt yeme ve halat çekme yarışları, atlı karınca, dostluk futbol maçı gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

        Şenliğe Havza AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, MHP İlçe Başkan Vekili Bekir Cengiz, CHP İlçe Başkanı Şener Geçit ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
        Özbek ve Buruk'a sert sözler!
        Özbek ve Buruk'a sert sözler!
        Adalar'da minibüs tartışması
        Adalar'da minibüs tartışması
        Dortmund'u kırmızı beyaza boyadık!
        Dortmund'u kırmızı beyaza boyadık!
        Anne ve 1 yaşındaki oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Anne ve 1 yaşındaki oğlu alevlerin arasında kaldı!
        İspanya'da köpek balığı paniği!
        İspanya'da köpek balığı paniği!
        4 çocuk babasıydı! Kavurma eti öldürdü!
        4 çocuk babasıydı! Kavurma eti öldürdü!
        2014'ten beri bulunamıyor: Kayıp Malezya uçağında yeni gelişme
        2014'ten beri bulunamıyor: Kayıp Malezya uçağında yeni gelişme
        MİT'in tespit ettiği böcek de müzede!
        MİT'in tespit ettiği böcek de müzede!
        Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak
        Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        ManU'nun yıldızı Galatasaray'a!
        ManU'nun yıldızı Galatasaray'a!
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Sefo'dan millî futbolculara şevk
        Sefo'dan millî futbolculara şevk
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        Bu kuruyemişler şifa deposu!
        Bu kuruyemişler şifa deposu!

        Benzer Haberler

        Samsun'da 21 kök kenevir bitkisi ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı yakaland...
        Samsun'da 21 kök kenevir bitkisi ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı yakaland...
        Samsun'da konfetiye gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Samsun'da konfetiye gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        'Nüfus işlemleri, su ve elektrik arızaları için dahi 112'yi arıyorlar'
        'Nüfus işlemleri, su ve elektrik arızaları için dahi 112'yi arıyorlar'
        Tekkeköy'de bayramlaşma töreni düzenlendi
        Tekkeköy'de bayramlaşma töreni düzenlendi
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
        Samsun polisi uyuşturucuyla mücadelede bilinçlendirme çalışmalarına devam e...
        Samsun polisi uyuşturucuyla mücadelede bilinçlendirme çalışmalarına devam e...