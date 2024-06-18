Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Memiş A. idaresindeki 06 FN 1322 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ordu kara yolu Beylerce mevkisinde, aynı yönde ilerleyen Gökhan Ş'nin kullandığı 55 GR 184 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.
Kazada araçlarda bulunan Aybüke A. (10), İbrahim A. (79), Hatice A. (72), Hamide A.(35), Ümran Ş. (33), Sümeyye Ş. (9) ve Rümeysa Ş. (5) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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