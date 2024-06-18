Çarşamba'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yalçın D. (47) idaresindeki 34 VJ 1756 plakalı otomobil, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Baraj Yolu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Muharrem D'ye (60) çarptı.
Kazada yaralanan Muharrem D, 112 Acil Sağlık ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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