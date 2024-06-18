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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 23:45 Güncelleme: 18.06.2024 - 23:45
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.Y. ve H.B'nin Muslubey Mahallesi'ndeki ikametlerine operasyon düzenlendi.

        İkametlerde yapılan aramada 500 gram kubar esrar, 130 kök kenevir bitkisi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan E.Y. ve H.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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