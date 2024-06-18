Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İkametlerde yapılan aramada 500 gram kubar esrar, 130 kök kenevir bitkisi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.Y. ve H.B'nin Muslubey Mahallesi'ndeki ikametlerine operasyon düzenlendi.

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