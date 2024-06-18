Samsun'da ormanlık alanda ekili 1430 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelyurt Mahallesi'nde ormanlık alana Hint keneviri ekildiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Ormanda arama yapan ekipler, 1430 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Olayla ilgili E.I. gözaltına aldı.
Kenevir bitkileri ise sökülerek imha edildi.
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