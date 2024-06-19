Samsun'da bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen Mehmet V'nin yanı sıra eşi Aysu V. (43) ile çocukları Ümmü Gülsüm V. (9), İdris V. (6) ve Zeynep V. (4) sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Çarşamba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Helvacalı Mahallesi'nde Mehmet V'ye (47) ait iki katlı müstakil evde elektrik kontağı sonucu yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.