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        Eski Havza Belediye Meclisi üyesi Yıldız'ın cenazesi defnedildi

        Eski Havza Belediyesi Meclisi üyeliği yapan 66 yaşındaki emekli öğretmen Kazım Yıldız'ın cenazesi, toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 15:15 Güncelleme: 19.06.2024 - 15:15
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        Eski Havza Belediye Meclisi üyesi Yıldız'ın cenazesi defnedildi
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        Eski Havza Belediyesi Meclisi üyeliği yapan 66 yaşındaki emekli öğretmen Kazım Yıldız'ın cenazesi, toprağa verildi.

        Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gören ve yaşamını yitiren Yıldız için Kevser Camisi'ndecenaze töreni düzenlendi.

        Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yıldız'ın cenazesi, Havza İlçe Mezarlığında toprağa verildi.

        Cenazeye Yıldız'ın yakınlarının yanı sıra Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, eski CHP Milletvekili Kemal Zeybek, Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin ile vatandaşlar katıldı.

        İkiz, Yıldız’ın uzun yıllar Havza’ya hizmet ettiğini belirterek, "Eğitimci kimliği ile ülkemize ve siyasi kimliği ile meclis üyesi olarak ilçemize önemli hizmetleri olan değerli bir arkadaşımızı kaybettik. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.

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