Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.Ç'nin uyuşturucu nitelikli sentetik ecza hapını piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, 82 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 120 elektronik sigara, 7 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.