Canik Belediyesi camiye giden çocuklara hediye verecek

Samsun'un Canik ilçesinde camiye giden çocuklara çeşitli hediyeler verilecek.

Canik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Haydi Güle Oynaya Camiye Gel Projesi" için başvurular, 25 Haziran'a kadar sürecek.

Projede yer almak isteyen katılımcılar, "camiyegel.canik.bel.tr" internet adresinden proje hakkında detaylı bilgi ve katılım şartlarına ulaşılabiliyor.

İlkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde eğitimlerini sürdüren öğrencilerin başvurularının kabul edildiği projede kırtasiye seti, taşınabilir oyun konsolu, video oyun konsolu, akıllı saat, bisiklet ve bluetooth kulaklık gibi hediyeler verilecek.