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        Canik Belediyesi camiye giden çocuklara hediye verecek

        Samsun'un Canik ilçesinde camiye giden çocuklara çeşitli hediyeler verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 13:57 Güncelleme: 20.06.2024 - 14:01
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        Canik Belediyesi camiye giden çocuklara hediye verecek
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        Samsun'un Canik ilçesinde camiye giden çocuklara çeşitli hediyeler verilecek.

        Canik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Haydi Güle Oynaya Camiye Gel Projesi" için başvurular, 25 Haziran'a kadar sürecek.

        Projede yer almak isteyen katılımcılar, "camiyegel.canik.bel.tr" internet adresinden proje hakkında detaylı bilgi ve katılım şartlarına ulaşılabiliyor.

        İlkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde eğitimlerini sürdüren öğrencilerin başvurularının kabul edildiği projede kırtasiye seti, taşınabilir oyun konsolu, video oyun konsolu, akıllı saat, bisiklet ve bluetooth kulaklık gibi hediyeler verilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede gelenek haline getirdikleri proje kapsamında çocukların ve gençlerin verimli bir yaz tatili dönemi geçirmelerine katkı sağlayacaklarını belirtti.

        Başvuruların devam ettiğini aktaran Sandıkçı, "Bu yıl da Haydi Çocuklar Güle Oynaya Camiye Gel Projemizle çocuklarımızın mutluluğuna ortak olacağız. Her zaman olduğu gibi, proje sürecinde de çocuklarımızla ve gençlerimizle bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

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