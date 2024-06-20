Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Samsun’un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.
Özay Gündüz (43) yönetimindeki 55 AAU 449 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi Sanayi Sokak Siteler Cami Kavşağı’nda, Fatih Şen’in (33) kullandığı 67 EN 993 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlarda bulunan Ayşegül Gündüz (35), Melisa Derin Gündüz (6), Elif Şen (32) ve Zeynep Hüma Şen (4) yaralandı.
Yaralılar, Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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