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        Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 19:31 Güncelleme: 20.06.2024 - 19:31
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        Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Samsun’un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Özay Gündüz (43) yönetimindeki 55 AAU 449 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi Sanayi Sokak Siteler Cami Kavşağı’nda, Fatih Şen’in (33) kullandığı 67 EN 993 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçlarda bulunan Ayşegül Gündüz (35), Melisa Derin Gündüz (6), Elif Şen (32) ve Zeynep Hüma Şen (4) yaralandı.

        Yaralılar, Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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