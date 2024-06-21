Samsun'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Recep Havuz (47) yönetimindeki 55 AIZ 815 plakalı motosiklet, Samsun-Sinop kara yolu Altın Kaya Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir araç tarafından sıkıştırılınca devrildi.

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