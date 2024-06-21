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        Samsun'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 09:27 Güncelleme: 21.06.2024 - 09:27
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        Samsun'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Recep Havuz (47) yönetimindeki 55 AIZ 815 plakalı motosiklet, Samsun-Sinop kara yolu Altın Kaya Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir araç tarafından sıkıştırılınca devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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