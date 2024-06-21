Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Polis, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Y.Ö. ve S.A'nın üzerlerinde ve araçlarında yaptığı aramada, 42,66 gram sentetik uyuşturucu, 3 sentetik ecza hapı ile hassas terazi ele geçirdi.
Y.Ö. ve S.A. gözaltına alındı.
S.A. hakkında, "Uyuşturucu kullanmak" suçundan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da öğrenildi.
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