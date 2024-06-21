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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 11:01 Güncelleme: 21.06.2024 - 11:02
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Polis, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Y.Ö. ve S.A'nın üzerlerinde ve araçlarında yaptığı aramada, 42,66 gram sentetik uyuşturucu, 3 sentetik ecza hapı ile hassas terazi ele geçirdi.

        Y.Ö. ve S.A. gözaltına alındı.

        S.A. hakkında, "Uyuşturucu kullanmak" suçundan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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