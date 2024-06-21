Samsun'daki inme merkezi 7 yılda yaklaşık 1600 hastaya şifa oldu
Samsun Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 2017 yılında kurulan Nöroloji İnme Merkezinde bugüne kadar yaklaşık 1600 hasta hayata bağlandı.
Samsun Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 2017 yılında kurulan Nöroloji İnme Merkezinde bugüne kadar yaklaşık 1600 hasta hayata bağlandı.
Hastane Başhekimi Doç. Dr. Ümit Çallı, AA muhabirine, Türkiye'de ölümlerin ikinci en önemli nedeninin inme olduğunu söyledi.
İnmenin sakatlıklara ve çok ciddi iş kayıplarına neden olduğuna işaret eden Çallı, "Bu yapılanmayla inme başladığı andan itibaren gerekli müdahale yapılırsa sakat kalacak veya ölecek kişi herhangi kayıp olmaksızın yeniden hayata kazandırılmış oluyor. Toplardamardaki sorun için ilk 4,5 saat, atardamardaki sorun için ise ilk 6 saat büyük önem taşımaktadır. Nöroloji yoğun bakım ve inme merkezimiz dünyadakilerle aynı seviyededir. Bu nedenle Türkiye'nin ilk Avrupa İnme Organizasyonu sertifikasına sahiptir." dedi.
Çallı, damar tıkanmasına bağlı inme geçiren hastalara faydalı olmaya çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Türkiye'de yılda 200 bin inme vakası görülmektedir. Samsun'da ise bu rakam 3 bin civarındadır. Amacımız ilk 6 saat içinde başvurabilen, kol bacak güçsüzlüğü ve konuşma bozukluğu gelişen hastalarda inme, damar tıkanmasına bağlı olarak gelişmişse bu merkezde uygun tedaviyi uygulayarak yakın şekilde izlemek ve sağlığına kavuşmasını sağlamaktır. Bu kapsamda 7 yılda hastanemize başvuran yaklaşık 1600 hastayı tedavi ettik."
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